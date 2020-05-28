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Коронавирус: в Украине 477 новых больных, еще 444 человека выздоровели

Четверг, 28 мая 2020, 09:34
Коронавирус: в Украине 477 новых больных, еще 444 человека выздоровели

За сутки 27 мая в Украине на COVID-19 заболели 477 человек, 11 больных умерли, 444 – выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека.

Всего за все время пандемии заболели 22 382 человека – из них 1 627 детей, а также 4 345 медработников.

Всего выздоровели 8 439 человек, а летальных случаев 669.

За минувшие сутки проведено 10 298 исследований методом ПЦР.

Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ровенской области (74), Львовской (70) и Черновицкой области (57). В городе Киев было зафиксировано 54 случая".

 

Напомним:

  • За сутки 26 мая в Украине коронавирусная болезнь была диагностирована у 321 человека, 14 больных умерли, 420 пациентов выздоровели. Это был второй день подряд, когда количество новых случаев было меньше количества выздоровлений.
    За сутки 25 мая в Украине COVID-19 подтвердили у 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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