Коронавирус: в Украине 477 новых больных, еще 444 человека выздоровели

За сутки 27 мая в Украине на COVID-19 заболели 477 человек, 11 больных умерли, 444 – выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека.

Всего за все время пандемии заболели 22 382 человека – из них 1 627 детей, а также 4 345 медработников.

Всего выздоровели 8 439 человек, а летальных случаев 669.

За минувшие сутки проведено 10 298 исследований методом ПЦР.

Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ровенской области (74), Львовской (70) и Черновицкой области (57). В городе Киев было зафиксировано 54 случая".

Напомним: