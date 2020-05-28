Спустя неделю после заседания Кабмина 66 пунктов пропуска на границе все еще закрыты

Государственная пограничная служба проинформировала страны ЕС и Молдову о планах открыть 66 пунктов пропуска, но пока они закрыты, поскольку решение правительства еще не обнародовано.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "20 мая министр внутренних дел внес предложение об открытии еще 66 пунктов пропуска на границе, правительство это решение поддержало, однако на данный момент оно не опубликовано. Пограничники готовы к выполнению задач на всех этих направлениях, это произойдет, как только решение будет обнародовано.

Со своей стороны в кратчайшие сроки после принятия решения мы проинформировали все смежные стороны: страны ЕС и Молдову. На данный момент более четко известно о позиции молдавской и венгерской стороны, они готовы на определенные шаги по возобновлению работы своих пунктов пропуска. Полноценно все 66 направлений смогут функционировать только тогда, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны".

Детали: Демченко объяснил, что пока остается то количество пунктов пропуска, которое действовало и раньше. Обычные граждане могут пересечь границу в 19 автомобильных ПП и пешком через переход "Шегини" (польская сторона не пошла на меры чтобы открыть автомобильное направление). Также работает аэропорт "Борисполь", который продолжает принимать эвакуационные рейсы.

По словам представителя ГПСУ, в последнее время общий пассажиропоток на государственной границе составляет около 20 тысяч человек в сутки как на въезд так и на выезд, а еще несколько недель был назад на уровне 15 тысяч.

То есть фиксируется определенный прирост граждан, однако он не слишком большой, поскольку до карантина границу за сутки пересекали сотни тысяч человек.

UPD. После выхода новости распоряжение Кабмина от 20 мая появилось на "Правительственном портале". В ГПСУ сообщили, что в полночь 29 мая откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе со странами ЕС и Молдовой, 56 останутся закрытыми.