Заступника мера Борисполя викрили на хабарі у 3 квартири, його дружки чинили опір

Заступника міського голови міста Бориспіль та його спільника затримали за вимагання та отримання хабаря: З0 тисяч доларів або три однокімнатні квартири вимагав чиновник у забудовника за те, щоб не перешкоджати будівельним роботам.

Джерело: Національна поліція, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними поліції, чиновник, який також є депутатом міської ради, вимагав неправомірну вигоду з підприємця – зокрема, З0 тисяч доларів США або три однокімнатні квартири за неперешкоджання у здійсненні будівельних робіт.

До протиправної діяльності зловмисник долучив посередника.

Посадовця й посередника затримали після отримання частини неправомірної вигоди – документів, які підтверджують майнові права на одну з квартир.

Під час проведення процесуальних заходів в якості речового доказу поліцейські вилучили договір купівлі-продажу нерухомості на суму 195 700 гривень.

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу двом чоловікам.

Офіс генпрокурора дослівно: "Під час оформлення затримання посередника прибув секретар Бориспільської міськради разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції. В результаті чого затриманий втік з місця події, однак у подальшому був затриманий правоохоронцями.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР, вирішується питання про повідомлення про підозру секретарю Бориспільської міської ради та іншим особам за фактом опору працівникові правоохоронного органу (ст. 342 КК України)".

Від УП: Бориспільську міськраду вже багато років очолює Анатолій Федорчук, його першим заступником є Микола Корнійчук, ще є троє заступників: Дмитро Гопанчук, Людмила Ковальова й Людмила Пасенко. Дмитро Галанчук (БПП Солідарність) значиться і серед 34 депутатів міськради.

Секретарем міськради є Ярослав Годунок (Радикальна партія Олега Ляшка), якого президент Володимир Зеленський 10 липня минулого року назвав розбійником, дорікнувши судимістю.

А 19 липня 2019 року у кабінеті першого заступника міського голови Борисполя Миколи Корнійчука відбулися обшуки. Його підозрювали в організації злочинної схеми з вимагання та отримання хабарів від підприємців за укладання договорів підряду за бюджетні кошти. Корнійчук заперечував свою причетність до хабарництва