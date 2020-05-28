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Зама мэра Борисполя разоблачили на взятке в 3 квартиры, его дружки оказывали сопротивление

Четверг, 28 мая 2020, 13:40
Зама мэра Борисполя разоблачили на взятке в 3 квартиры, его дружки оказывали сопротивление

Заместителя городского главы города Борисполь и его сообщника задержали за вымогательство и получение взятки: З0 тысяч долларов или три однокомнатных квартиры требовал чиновник у застройщика за то, чтобы не препятствовать строительным работам.

Источник: Национальная полиция, Офис генерального прокурора

Детали: По данным полиции, чиновник, который также является депутатом городского совета, требовал неправомерную выгоду с предпринимателя – в частности, З0 тысяч долларов США или три однокомнатных квартиры за непрепятствование в осуществлении строительных работ.

К противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника.

Чиновника и посредника задержали после получения части неправомерной выгоды – документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир.

 

Во время проведения процессуальных мероприятий в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 700 гривен.

 

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения двум мужчинам.

Офис генпрокурора дословно: "Во время оформления задержания посредника прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции. В результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины)".

От УП: Бориспольский горсовет уже много лет возглавляет Анатолий Федорчук, его первым заместителем является Николай Корнейчук, есть еще трое заместителей: Дмитрий Гопанчук, Людмила Ковалева и Людмила Пасенко. Дмитрий Галанчук (БПП Солидарность) значится и среди 34 депутатов горсовета.

Секретарем горсовета является Ярослав Годунок (Радикальная партия Олега Ляшко), которого президент Владимир Зеленский 10 июля прошлого года назвал разбойником, упрекнув за судимость.

А 19 июля 2019 года в кабинете первого заместителя городского главы Борисполя Николая Корнейчука прошли обыски. Его подозревали в организации преступной схемы по вымогательству и получению взяток от предпринимателей за заключение договоров подряда за бюджетные средства. Корнейчук отрицал свою причастность ко взяточничеству.

Алена Рощенко, УП
Темы: взяткаБориспольполицияОфис генпрокурора
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