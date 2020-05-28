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Коронавірус підхопив ще один нардеп – Гончаренко

Четвер, 28 травня 2020, 17:32

Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у його колеги зі "Слуги народу" Валерія Божика виявили коронавірус.

Джерело: Гончаренко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "COVID-19 захворів ще один нардеп - Валерій Божик (Слуга Народу)".

Нагадаємо: У березні стало відомо, що у нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка виявили Covid-19

Згодом голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що від 10 до 15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19.

20 травня стало відомо, що у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича діагностували COVID-19.

Українська правда
Теми: Слуга народукоронавірусепідемія


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