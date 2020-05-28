Коронавирус подхватил еще один нардеп – Гончаренко
Четверг, 28 мая 2020, 17:32
Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что у его коллеги из "Слуги народа" Валерия Божика обнаружили коронавирус.
Источник: Гончаренко в Telegram
Прямая речь Гончаренко: "COVID-19 заболел еще один нардеп – Валерий Божик (Слуга Народу)".
Напомним: В марте стало известно, что у нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко обнаружили Covid-19.
Позже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что от 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.
20 мая у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19.
Украинская правда