Коронавирус подхватил еще один нардеп – Гончаренко

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что у его коллеги из "Слуги народа" Валерия Божика обнаружили коронавирус.

Источник: Гончаренко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "COVID-19 заболел еще один нардеп – Валерий Божик (Слуга Народу)".

Напомним: В марте стало известно, что у нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко обнаружили Covid-19.

Позже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что от 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.

20 мая у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19.