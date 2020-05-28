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Коронавирус подхватил еще один нардеп – Гончаренко

Четверг, 28 мая 2020, 17:32
Коронавирус подхватил еще один нардеп – Гончаренко

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что у его коллеги из "Слуги народа" Валерия Божика обнаружили коронавирус.

Источник: Гончаренко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "COVID-19 заболел еще один нардеп – Валерий Божик (Слуга Народу)".

Напомним: В марте стало известно, что у нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко обнаружили Covid-19.

Позже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что от 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.

20 мая у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19.

Украинская правда
Темы: Слуга народакоронавирусэпидемия
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