Відкрився кордон з Молдовою, на черзі - країни Євросоюзу

В ніч на 29 травня повноцінно запрацювали 6 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, ще в 60 пунктах українська сторона чекає дзеркальних дій з боку країн Євросоюзу: Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "В 00.00 годин всі 66 пунктів пропуску з українського боку кордону відкрилися, прикордонники готові до здійснення всіх пропускних операцій щодо всіх напрямків: як по громадянах, так і по транспортних засобах.

Станом на 9 ранку 6 пунктів пропуску суміжних країн поновили роботу: на кордоні з Молдовою (2 залізничні та 4 автомобільні). Є попередня інформація, що в найближчий час може поновитися робота пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною. Відстежуємо ситуацію, адже в деяких країнах також потрібне урядове погодження на відкриття кордону".

Деталі: Відновлена робота таких пунктів пропуску:

"Мамалига-Крива" (залізничний, розташований у Новоселицькому районі Чернівецької області).

"Кельменці-Ларга" (залізничний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької області).

"Кельменці-Ларга" (автомобільний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької області).

"Сокиряни-Окниця" (автомобільний, розташований у Сокирянському районі Чернівецької області).

"Маяки-Паланка-Удобне" (автомобільний, розташований у Білгород-Дністровському районі Одеської області).

"Серпневе1 - Басараб‘яска" (автомобільний, розташований у Тарутинському районі Одеської області).

Речник ДПСУ пояснив, що всі 66 пунктів пропуску мають різну категорію: автомобільні, залізничні, річкові й морські ділянки.

Демченко додав, що пасажиропотік за минулу добу залишався на рівні попереднього дня – близько 20 тисяч осіб на в’їзд та виїзд.

З відкриттям нових пунктів пропуску прикордонник прогнозують, що пасажиропотік може дещо зрости, однак скоріш за все це не буде стрімко, оскільки, як в Україні діють обмеження на в’їзд іноземців, так і в сусідніх країнах, аби не допустити поширення коронавірусу, діють карантинні обмеження для іноземців зокрема й українців.

Додатково: Кордон із Російською Федерацією та Білоруссю наразі залишиться закритим.

Довідково: Через діючі пункти пропуску в Україну можуть в’їхати громадяни України.

Ввідносно іноземців та осіб без громадянства до 22 червня, у разі якщо не будуть прийняті зміни, діє тимчасова заборона на в’їзд, крім тих, що маю право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, а також водіїв та членів екіпажів вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад держав, що не обмежують перетинання власного державного кордону такими особами з України.

В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Що передувало: Розпорядження уряду про внесення змін до "карантинних" списків закритих пунктів пропуску від 20 травня було оприлюднене 28 травня на "Урядовому порталі". Ще раніше після прийняття рішення уряду ДПСУ поінформувала всі суміжні сторони про відновлення рооти 66 пунктів пропуску.