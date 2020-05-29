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Открылась граница с Молдовой, на очереди - страны Евросоюза

Пятница, 29 мая 2020, 11:25

В ночь на 29 мая полноценно заработали 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой, еще в 60 пунктах украинская сторона ожидает зеркальных действий со стороны стран Евросоюза: Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В 00.00 часов все 66 пунктов пропуска с украинской стороны границы открылись, пограничники готовы к осуществлению всех пропускных операций по всем направлениям: как по гражданам, так и по транспортным средствам.

По состоянию на 9 утра 6 пунктов пропуска сопредельных стран возобновили работу: на границе с Молдовой (2 железнодорожных и 4 автомобильных). Есть предварительная информация, что в ближайшее время может возобновиться работа пунктов пропуска на границе с Венгрией. Отслеживаем ситуацию, ведь в некоторых странах также требуется правительственное согласие на открытие границы".

Детали: Возобновлена ​​работа таких пунктов пропуска:

"Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области).

"Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).

"Кельменцы-Ларга" (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).

"Сокиряны-Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянского района Черновицкой области).

"Маяки-Паланка-Удобне" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области).

"Серпневе1 - Басарабьяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).

 

Спикер ГПСУ пояснил, что все 66 пунктов пропуска имеют разную категорию: автомобильные, железнодорожные, речные и морские участки.

Демченко добавил, что пассажиропоток за минувшие сутки оставался на уровне предыдущего дня - около 20 тысяч человек на въезд и выезд.

С открытием новых пунктов пропуска пограничник прогнозируют, что пассажиропоток может несколько возрасти, однако скорее всего это не будет резко, поскольку, как в Украине действуют ограничения на въезд иностранцев, так и в соседних странах, чтобы не допустить распространения коронавируса, действуют карантинные ограничения для иностранцев в том числе и украинцев.

Дополнительно: Граница с Российской Федерацией и Беларусью пока останется закрытой.

Что предшествовало: Распоряжение правительства о внесении изменений в "карантинные" списки закрытых пунктов пропуска от 20 мая было обнародовано 28 мая на "Правительственном портале". Еще раньше, после принятия решения правительства, ГПСУ информировала все смежные стороны о возобновлении работы 66 пунктов пропуска.

Валентина Романенко, УП
Темы: границакарантинПограничная служба


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