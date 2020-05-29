Мер Броварів пояснив можливі причини ранкової стрілянини

Мер Броварів Ігор Сапожко заявляє, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

Джерело: пост Сапожка у Facebook

Пряма мова: "Вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня".

Фото з Facebook Сапожка

Деталі: Він пояснив, що нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації у Бровари на існуючий міжміський маршрут зайшла нова компанія.

Сапожко підкреслив, що "всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація".

Фото з Facebook Сапожка

Він запевняє, що міська влада неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу, але "всі звернення були проігноровані".

За словами Сапожка, замість того, щоб вирішувати питання, обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий, це і могло призвести до конфліктів між перевізниками.

Мер Броварів також додав, що двох людей з вогнепальними пораненнями доставили в Броварську лікарню.

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