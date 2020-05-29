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Мэр Броваров объяснил возможные причины утренней стрельбы

Пятница, 29 мая 2020, 11:53

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Источник: пост Сапожко в Facebook

Прямая речь: "Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день". 

 
Фото с Facebook Сапожко 

Детали: Он пояснил, что недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий междугородный маршрут зашла новая компания.

Сапожко подчеркнул, что "все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация". 

 
Фото с Facebook Сапожко 

Он уверяет, что городские власти неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу, но "все обращения были проигнорированы". 

По словам Сапожко, вместо того, чтобы решать вопрос, областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий, это и могло привести к конфликтам между перевозчиками.

Мэр Броваров также добавил, что двух человек с огнестрельными ранениями доставили в Броварскую больницу.

Предыстория:

  • Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
  • Позже источники УП сообщали уже о 20 задержанных. По их словам, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция


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