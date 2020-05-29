Мэр Броваров объяснил возможные причины утренней стрельбы

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Источник: пост Сапожко в Facebook

Прямая речь: "Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день".

Фото с Facebook Сапожко

Детали: Он пояснил, что недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий междугородный маршрут зашла новая компания.

Сапожко подчеркнул, что "все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация".

Фото с Facebook Сапожко

Он уверяет, что городские власти неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу, но "все обращения были проигнорированы".

По словам Сапожко, вместо того, чтобы решать вопрос, областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий, это и могло привести к конфликтам между перевозчиками.

Мэр Броваров также добавил, что двух человек с огнестрельными ранениями доставили в Броварскую больницу.

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