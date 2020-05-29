Мэр Броваров объяснил возможные причины утренней стрельбы
Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
Источник: пост Сапожко в Facebook
Прямая речь: "Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день".
Детали: Он пояснил, что недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий междугородный маршрут зашла новая компания.
Сапожко подчеркнул, что "все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация".
Он уверяет, что городские власти неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу, но "все обращения были проигнорированы".
По словам Сапожко, вместо того, чтобы решать вопрос, областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий, это и могло привести к конфликтам между перевозчиками.
Мэр Броваров также добавил, что двух человек с огнестрельными ранениями доставили в Броварскую больницу.
Предыстория:
- Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
- Позже источники УП сообщали уже о 20 задержанных. По их словам, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.