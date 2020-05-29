Через перестрілку на Київщині ввели план-перехоплення: поліція шукає 5 авто

Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.

Джерело: МВС, поліція Київщини

Деталі: Наразі працівники поліціі розшукують 5 автомобілів, в яких зникли з місця стрілянини учасники інциденту.

Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання учасників події. Наразі затримано 11 осіб.

Двоє осіб постраждали. З вогнепальними пораненнями їх доставлено до лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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