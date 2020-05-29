Через перестрілку на Київщині ввели план-перехоплення: поліція шукає 5 авто
П'ятниця, 29 травня 2020, 13:17
Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
Джерело: МВС, поліція Київщини
Деталі: Наразі працівники поліціі розшукують 5 автомобілів, в яких зникли з місця стрілянини учасники інциденту.
Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання учасників події. Наразі затримано 11 осіб.
Двоє осіб постраждали. З вогнепальними пораненнями їх доставлено до лікарні.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Передісторія:
- Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
- За даними джерел УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
Українська правда