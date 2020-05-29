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Через перестрілку на Київщині ввели план-перехоплення: поліція шукає 5 авто

П'ятниця, 29 травня 2020, 13:17
Через перестрілку на Київщині ввели план-перехоплення: поліція шукає 5 авто

Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.

Джерело: МВС, поліція Київщини

Деталі: Наразі працівники поліціі розшукують 5 автомобілів, в яких  зникли з місця стрілянини учасники інциденту. 

 
 

Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання учасників події. Наразі затримано 11 осіб.

Двоє осіб постраждали. З вогнепальними пораненнями їх доставлено до лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Передісторія:

  • Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
  • За даними джерел УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області. 
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   

Українська правда

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Теми: Київська областькриміналполіція
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