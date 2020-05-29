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Из-за перестрелки в Киевской области введен план-перехват: полиция ищет 5 машин

Пятница, 29 мая 2020, 13:17

Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.

Источник: МВД, полиция Киевщины

Детали: Сейчас работники полиции разыскивают 5 автомобилей, в которых скрылись с места стрельбы участники инцидента.

 
 

Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Пока задержаны 11 человек.

Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

  • Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
  • По данным источников УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Украинская правда
Темы: Киевская областькриминалполиция


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