Из-за перестрелки в Киевской области введен план-перехват: полиция ищет 5 машин
Пятница, 29 мая 2020, 13:17
Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.
Источник: МВД, полиция Киевщины
Детали: Сейчас работники полиции разыскивают 5 автомобилей, в которых скрылись с места стрельбы участники инцидента.
Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Пока задержаны 11 человек.
Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Предыстория:
- Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
- По данным источников УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
Украинская правда