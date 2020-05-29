Из-за перестрелки в Киевской области введен план-перехват: полиция ищет 5 машин

Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.

Источник: МВД, полиция Киевщины

Детали: Сейчас работники полиции разыскивают 5 автомобилей, в которых скрылись с места стрельбы участники инцидента.

Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Пока задержаны 11 человек.

Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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