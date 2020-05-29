Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, коли почнуть відкривати кордони з Україною Угорщина і Словаччина

П'ятниця, 29 травня 2020, 18:09
Стало відомо, коли почнуть відкривати кордони з Україною Угорщина і Словаччина

У п’ятницю ввечері почне відновлювати роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною Угорщина, а з 1 червня Словаччина буде готова відкривати кордон.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "О 20-тій годині 29 травня угорська сторона поновить роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною навпроти тих, які українська сторона відкрила за рішенням уряду. Це "Лужанка - Берегшурань" і "Вилок -Тісабеч".

Крім того за наявною від угорської сторони інформацією ще 2 пункти пропуску "Косино-Барабаш" та "Дзвінкове-Лонья" відкриють свої переходи у суботу 30 травня о 8 ранку".

Деталі: Демченко уточнив, що в усіх 4 вищевказаних пунктах пропуску здійснюватиметься пропуск і транспортних засобів і громадян у пішому порядку

Пряма мова: "Крім того за наявною в нас інформацією, Словаччина буде готова поновити роботу пунктів пропуску на своїй ділянці з 1 червня".

UPD: за даними ДПСУ, станом на 20.00 угорська сторона повідомила про відтермінування запуску пунктів пропуску на кордоні. Про наступну можливість відкриття повідомлять додатково.

Додатково: Детально відповіді на актуальні питання прикордонники дають тут.

Що передувало: Розпорядження уряду про внесення змін до "карантинних" списків закритих пунктів пропуску від 20 травня було оприлюднене 28 травня на "Урядовому порталі". Ще раніше після прийняття рішення уряду ДПСУ поінформувала всі суміжні сторони про відновлення роботи 66 пунктів пропуску. 

Українська сторона відкрила зі свого боку 66 пунктів пропуску в ніч на 29 травня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонкарантинУгорщинаСловаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
кордон
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
На українсько-польському кордоні зросли черги
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Останні новини
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
Усі новини...
Реклама: