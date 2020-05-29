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Стало відомо, коли почнуть відкривати кордони з Україною Угорщина і Словаччина

П'ятниця, 29 травня 2020, 18:09

У п’ятницю ввечері почне відновлювати роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною Угорщина, а з 1 червня Словаччина буде готова відкривати кордон.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "О 20-тій годині 29 травня угорська сторона поновить роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною навпроти тих, які українська сторона відкрила за рішенням уряду. Це "Лужанка - Берегшурань" і "Вилок -Тісабеч".

Крім того за наявною від угорської сторони інформацією ще 2 пункти пропуску "Косино-Барабаш" та "Дзвінкове-Лонья" відкриють свої переходи у суботу 30 травня о 8 ранку".

Деталі: Демченко уточнив, що в усіх 4 вищевказаних пунктах пропуску здійснюватиметься пропуск і транспортних засобів і громадян у пішому порядку

Пряма мова: "Крім того за наявною в нас інформацією, Словаччина буде готова поновити роботу пунктів пропуску на своїй ділянці з 1 червня".

Додатково: Детально відповіді на актуальні питання прикордонники дають тут.

Що передувало: Розпорядження уряду про внесення змін до "карантинних" списків закритих пунктів пропуску від 20 травня було оприлюднене 28 травня на "Урядовому порталі". Ще раніше після прийняття рішення уряду ДПСУ поінформувала всі суміжні сторони про відновлення роботи 66 пунктів пропуску. 

Українська сторона відкрила зі свого боку 66 пунктів пропуску в ніч на 29 травня.

Українська правда
Теми: кордонкарантинУгорщинаСловаччина


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