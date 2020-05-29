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Стало известно, когда начнут открывать границы с Украиной Венгрия и Словакия

Пятница, 29 мая 2020, 18:09

В пятницу вечером начнет воозобновлять работу пунктов пропуска на границе с Украиной Венгрия, а с 1 июня Словакия будет готова открывать границу.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В 20-м часу 29 мая венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной напротив тех, которые украинская сторона открыла по решению правительства. Это "Лужанка - Берегшурань" и "Вилок-Тисабеч".

Кроме того, по имеющейся от венгерской стороны информации, еще 2 пункта пропуска "Косино-Барабаш" и "Дзвинкове-Лонья" откроют свои переходы в субботу 30 мая в 8 утра".

Детали: Демченко уточнил, что во всех 4 вышеуказанных пунктах пропуска будет осуществляться пропуск и транспортных средств и граждан в пешем порядке

Прямая речь: "Кроме того, по имеющейся у нас информации, Словакия будет готова возобновить работу пунктов пропуска на своем участке с 1 июня".

Дополнительно: Подробно ответы на актуальные вопросы пограничники дают здесь.

Что предшествовало: Распоряжение правительства о внесении изменений в "карантинные" списки закрытых пунктов пропуска от 20 мая было обнародовано 28 мая на "Правительственном портале". Еще раньше, после принятия решения правительства, ГПСУ информировала все смежные стороны о возобновлении работы 66 пунктов пропуска.

Валентина Романенко, УП
Темы: границакарантинВенгрияСловакия


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