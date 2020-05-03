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Гончарук зізнався, чому не зміг вичистити Авгієві стайні в Кабміні

Неділя, 3 травня 2020, 16:47
Гончарук зізнався, чому не зміг вичистити Авгієві стайні в Кабміні

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук поскаржився, що в Україні сформувався настільки високий рівень корупції, що за той короткий строк, який він обіймав посаду очільника уряду, було нереально щось змінити на краще.

Джерело: інтерв’ю Гончарука "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Коли мені говорять зараз, що ось, корупція досі не подолана… Ми – в уряді на топ-рівні. Я впевнений, що наша команда, яку я сформував для роботи в уряді, вона не крала. Я впевнений у цьому абсолютно!

Але вичистити ці Авгієві стайні за 6 місяців – нереально. Особливо, якщо враховувати, що у судах в тебе – повна "жесть", а правоохоронні органи часто самі і очолюють цю корупцію".

Нагадаємо: Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра 4 березня.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГончаруккорупціясудКабінет міністрів
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