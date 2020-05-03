Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані", а він сам буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

Джерело: Тищенко в Facebook

Пряма мова: "Хочу вам офіційно заявити, "Велюр" готовий заплатити штраф, якщо ресторан дійсно порушив закон. Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану оплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю.

Зі свого боку, я – Микола Тищенко, як громадянин України, своїми руками буду готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину".

Деталі: Тищенко також написав, що "руки зайняті на кухні" і опублікував фото, як він готує.

Передісторія: