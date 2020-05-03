Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон
Неділя, 3 травня 2020, 21:17
Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані", а він сам буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину.
Джерело: Тищенко в Facebook
Пряма мова: "Хочу вам офіційно заявити, "Велюр" готовий заплатити штраф, якщо ресторан дійсно порушив закон. Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану оплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю.
Зі свого боку, я – Микола Тищенко, як громадянин України, своїми руками буду готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину".
Деталі: Тищенко також написав, що "руки зайняті на кухні" і опублікував фото, як він готує.
Передісторія:
- Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
- Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
- 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.
Українська правда