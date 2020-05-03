Усі розділи
Укр / Рус

Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон

Неділя, 3 травня 2020, 21:17
Facebook Тищенка

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані", а він сам буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

Джерело: Тищенко в Facebook

Пряма мова: "Хочу вам офіційно заявити, "Велюр" готовий заплатити штраф, якщо ресторан дійсно порушив закон. Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану оплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю.

Зі свого боку, я – Микола Тищенко, як громадянин України, своїми руками буду готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину".

Деталі: Тищенко також написав, що "руки зайняті на кухні" і опублікував фото, як він готує. 

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.

Українська правда
Теми: Слуга народукарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВ Одесі працюють магазинчики і кафе, люди без масок

відеоГончарук зізнався, чому не зміг вичистити Авгієві стайні в Кабміні

Прем'єр Британії: лікарі були готові до варіанту оголосити про мою смерть

відео, фотоПідприємці влаштували пікет під Офісом президента, вимагають послаблення карантину

фотоНа Рівненщині через спалах коронавірусу "закрили" село Познань

У Швеції помер інфікований коронавірусом українець

Усі головні новини...
Слуга народу
Невеликі партії виступили проти планів "Слуги народу" з "партизації влади"
Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном
НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу" до кінця року
Останні новини
21:38
У США за один день COVID-19 забрав стільки життів, як теракт 11 вересня
21:17
Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон
20:16
Поліція розслідує напад на ромів у Києві, шукає потерпілих
19:36
В Італії найменша кількість померлих від коронавірусу за місяць
19:27
РФ знову б'є рекорди, в Москві майже 6 тисяч нових випадків COVID-19
19:12
НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени - Spiegel
19:03
ООС: 6 обстрілів, трьох військових травмовано
18:43
відеоВ Одесі працюють магазинчики і кафе, люди без масок
18:12
Обсяг експорту зернових культур збільшився на 20%
17:48
Посол України в Німеччині пропонує ексканцлеру парі щодо Криму
Усі новини...