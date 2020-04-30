Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном
Четвер, 30 квітня 2020, 16:37
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.
Джерело: брифінг Арахамії у Верховній Раді 30 квітня
Пряма мова: "У нас не було зібрання фракції, але ми хочемо його провести і розглянути це питання. Моя особиста думка, що він має бути покараний згідно з законом, його заклад і він особисто.
Сплатити те, що треба сплатити. Вважаю, що політично він має мати подвійну відповідальність".
Деталі: Арахамія додав, що Тищенко мав би сплатити подвійний розмір штрафу, тому що він народний депутат.
Передісторія:
- Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
- Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
- 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
Альона Мазуренко, УП