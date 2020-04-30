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Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном

Четвер, 30 квітня 2020, 16:37

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.

Джерело: брифінг Арахамії у Верховній Раді 30 квітня

Пряма мова: "У нас не було зібрання фракції, але ми хочемо його провести і розглянути це питання. Моя особиста думка, що він має бути покараний згідно з законом, його заклад і він особисто.

Сплатити те, що треба сплатити. Вважаю, що політично він має мати подвійну відповідальність".

Деталі: Арахамія додав, що Тищенко мав би сплатити подвійний розмір штрафу, тому що він народний депутат.

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.

Альона Мазуренко, УП
Теми: АрахаміяСлуга народускандалкарантинВерховна Рада


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