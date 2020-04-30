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Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном

Четвер, 30 квітня 2020, 16:37
Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.

Джерело: брифінг Арахамії у Верховній Раді 30 квітня

Пряма мова: "У нас не було зібрання фракції, але ми хочемо його провести і розглянути це питання. Моя особиста думка, що він має бути покараний згідно з законом, його заклад і він особисто.

Сплатити те, що треба сплатити. Вважаю, що політично він має мати подвійну відповідальність".

Деталі: Арахамія додав, що Тищенко мав би сплатити подвійний розмір штрафу, тому що він народний депутат.

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АрахаміяСлуга народускандалкарантинВерховна Рада
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