Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.

Джерело: брифінг Арахамії у Верховній Раді 30 квітня

Пряма мова: "У нас не було зібрання фракції, але ми хочемо його провести і розглянути це питання. Моя особиста думка, що він має бути покараний згідно з законом, його заклад і він особисто.

Сплатити те, що треба сплатити. Вважаю, що політично він має мати подвійну відповідальність".

Деталі: Арахамія додав, що Тищенко мав би сплатити подвійний розмір штрафу, тому що він народний депутат.

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