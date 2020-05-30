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Рейтинг довіри до Путіна впав до 25%

Субота, 30 травня 2020, 13:29
Рейтинг довіри до Путіна впав до 25%

Рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна опустився до 25%.

Джерело: опитування "Левада-центру", проведене 22-24 травня

Деталі: Учасникам опитування пропонували назвати 5-6 політиків, яким вони найбільше довіряють.

Так, Путіна назвали 25% росіян. Далі в рейтингу довіри йде міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14%) і прем'єрміністр Михайло Мішустін (11%).

16% опитаних заявили, що не довіряють нікому, а 33% вагалися з відповіддю.

 

Опитування проведене 22-24 травня 2020 року репрезентативною вибіркою населення Росії об'ємом 1623 людини віком від 18 років. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) за випадковою двоосновною вибіркою (RDD) номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

 

У листопаді 2017 року рейтинг довіри до Путіна становив 59%, у березні 2019 року - 41%. Ще в січні 2020 року Путіну довіряло 35% росіян, у квітні – 28%.

Що передувало: У квітні повідомлялося, що 48% росіян незадоволені діями президента Володимира Путіна і уряду Росії спрямованих на боротьбу з епідемією коронавірусу.

Українська правда
Теми: ПутінРосіяопитування
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