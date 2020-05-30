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Рейтинг доверия к Путину упал до 25%

Суббота, 30 мая 2020, 13:29
Рейтинг доверия к Путину упал до 25%

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился до 25%.

Источник: опрос "Левада-центра", проведенный 22-24 мая

Детали: Участникам опроса предлагали назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют.

Так, Путина назвали 25% россиян. Далее в рейтинге доверия идет министр обороны РФ Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%).

16% опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.

 

Опрос проведен 22-24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

 

В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%, в марте 2019 года – 41%. Еще в январе 2020 года Путину доверяло 35% россиян, в апреле – 28%.

Что предшествовало: В апреле сообщалось, что 48% россиян недовольны мерами президента Владимира Путина и правительства России против эпидемии коронавируса.

Украинская правда

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Темы: ПутинРосcияопрос
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