Рейтинг доверия к Путину упал до 25%

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился до 25%.

Источник: опрос "Левада-центра", проведенный 22-24 мая

Детали: Участникам опроса предлагали назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют.

Так, Путина назвали 25% россиян. Далее в рейтинге доверия идет министр обороны РФ Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%).

16% опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.

Опрос проведен 22-24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%, в марте 2019 года – 41%. Еще в январе 2020 года Путину доверяло 35% россиян, в апреле – 28%.

Что предшествовало: В апреле сообщалось, что 48% россиян недовольны мерами президента Владимира Путина и правительства России против эпидемии коронавируса.