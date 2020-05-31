В Україні виявили майже півтисячі нових заражених коронавірусом

Протягом минулої доби, 30 травня, в Україні виявили 468 нових випадків захворювання на коронавірус, днем раніше цей показник складав 393 зараження.

Джерело: оновлені дані РНБО, Центр громадського здоров'я у Телеграм

Деталі: Минулої доби (30 травня) зафіксували на 75 заражень більше, ніж 29 травня. При цьому у суботу 12 хворих на коронавірусну інфекцію померли (29 травня було 17 летальних випадків).

Також за минулу добу одужали ще 227 осіб, в яких раніше був підтверджений діагноз Covid-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23 672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9 538 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 993 випадки;

Волинська область — 908 випадків;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 739 випадків;

Закарпатська область — 1189 випадків;

Запорізька область — 444 випадки;

Івано-Франківська область — 1402 випадки;

Кіровоградська область — 511 випадків;

Київ — 2985 випадків (зафіксований сплеск заражень);

Київська область — 1573 випадки;

Львівська область — 1669 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 293 випадки;

Одеська область — 888 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1713 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1169 випадків;

Харківська область — 1066 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 444 випадки;

Чернівецька область — 3349 випадків;

Черкаська область — 402 випадки;

Чернігівська область — 167 випадків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: В Україні 29 травня було зафіксовано 393 випадки коронавірусу. Померло за добу 17 осіб, одужало – 377.