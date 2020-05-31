В Украине обнаружили почти полтысячи новых зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 393 заражения.

Источник: обновленные данные СНБО

Детали: За прошедшие сутки (30 мая) зафиксировали на 75 заражений больше, чем 29 мая. При этом в субботу 12 больных коронавирусной инфекцией умерли (29 мая было 17 летальных случаев).

Также за минувшие сутки выздоровели еще 227 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

Напомним: В Украине 29 мая было зафиксировано 393 случая коронавируса. Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.