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В Украине обнаружили почти полтысячи новых зараженных коронавирусом

Воскресенье, 31 мая 2020, 09:04

За прошедшие сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 393 заражения.

Источник: обновленные данные СНБО

Детали: За прошедшие сутки (30 мая) зафиксировали на 75 заражений больше, чем 29 мая. При этом в субботу 12 больных коронавирусной инфекцией умерли (29 мая было 17 летальных случаев).

 

Также за минувшие сутки выздоровели еще 227 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

Напомним: В Украине 29 мая было зафиксировано 393 случая коронавируса. Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.

Украинская правда
Темы: эпидемиякоронавирусУкраинаСНБО


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