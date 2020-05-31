В Украине обнаружили почти полтысячи новых зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 393 заражения.

Источник: обновленные данные СНБО, Центр общественного здоровья в Телеграм

Детали: За прошедшие сутки (30 мая) зафиксировали на 75 заражений больше, чем 29 мая. При этом в субботу 12 больных коронавирусной инфекцией умерли (29 мая было 17 летальных случаев).

Также за минувшие сутки выздоровели еще 227 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 31 мая в Украине 23 672 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 708 летальных, 9 538 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 993 случая;

Волынская область - 908 случаев;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 739 случаев;

Закарпатская область - 1189 случаев;

Запорожская область - 444 случая;

Ивано-Франковская область - 1402 случая;

Кировоградская область - 511 случаев;

Киев - 2985 случаев (зафиксирован всплеск заражений);

Киевская область - 1573 случая;

Львовская область - 1669 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 888 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1713 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1169 случаев;

Харьковская область - 1066 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 444 случая;

Черновицкая область - 3349 случаев;

Черкасская область - 402 случая;

Черниговская область - 167 случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: В Украине 29 мая было зафиксировано 393 случая коронавируса. Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.