В Украине обнаружили почти полтысячи новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 393 заражения.
Источник: обновленные данные СНБО, Центр общественного здоровья в Телеграм
Детали: За прошедшие сутки (30 мая) зафиксировали на 75 заражений больше, чем 29 мая. При этом в субботу 12 больных коронавирусной инфекцией умерли (29 мая было 17 летальных случаев).
Также за минувшие сутки выздоровели еще 227 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 31 мая в Украине 23 672 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 708 летальных, 9 538 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 993 случая;
Волынская область - 908 случаев;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 739 случаев;
Закарпатская область - 1189 случаев;
Запорожская область - 444 случая;
Ивано-Франковская область - 1402 случая;
Кировоградская область - 511 случаев;
Киев - 2985 случаев (зафиксирован всплеск заражений);
Киевская область - 1573 случая;
Львовская область - 1669 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 293 случая;
Одесская область - 888 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ровенская область - 1713 случаев;
Сумская область - 168 случаев;
Тернопольская область - 1169 случаев;
Харьковская область - 1066 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 444 случая;
Черновицкая область - 3349 случаев;
Черкасская область - 402 случая;
Черниговская область - 167 случаев.
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Напомним: В Украине 29 мая было зафиксировано 393 случая коронавируса. Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.