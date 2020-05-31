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У Києві зафіксували сплеск заражень коронавірусом – Степанов

Неділя, 31 травня 2020, 10:41

Протягом суботи найбільше в Україні випадків захворюваності на Covid-19 виявили у Києві – 81, що у півтора рази перевищує статистику по місту за останні дні, коли максимум фіксувалося трохи більше 50 випадків.

Джерело: недільний брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу  найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 43, Харківській області – 41,а також в місті Київ - 81".

Нагадаємо:

  • 29 травня у Києві було лабораторно підтверджено захворювання на Covid-19 у 55 людей. Міська влада повідомляла про 1 летальний випадок за добу та спалах коронавірусу в гуртожитку.
  • Протягом минулої доби, 30 травня, в Україні виявили 468 нових випадків захворювання на коронавірус.

Світлана Кізілова, УП
Теми: Київепідеміякоронавірус


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