У Києві зафіксували сплеск заражень коронавірусом
Неділя, 31 травня 2020, 10:41
Протягом суботи найбільше в Україні випадків захворюваності на Covid-19 виявили у Києві – 81, що у півтора рази перевищує статистику по місту за останні дні, коли максимум фіксувалося трохи більше 50 випадків.
Джерело: недільний брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова
Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 43, Харківській області – 41,а також в місті Київ - 81".
Нагадаємо:
- 29 травня у Києві було лабораторно підтверджено захворювання на Covid-19 у 55 людей. Міська влада повідомляла про 1 летальний випадок за добу та спалах коронавірусу в гуртожитку.
- Протягом минулої доби, 30 травня, в Україні виявили 468 нових випадків захворювання на коронавірус.
Світлана Кізілова, УП