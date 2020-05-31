В Киеве зафиксировали всплеск заражений коронавирусом

В течение субботы больше всего по Украине случаев заболеваемости Covid-19 обнаружили в Киеве – 81, что в полтора раза превышает статистику по городу за последние дни, когда максимум фиксировалось около 50 случаев.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 43, Харьковской области - 41, а также в городе Киев - 81".

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Напомним: