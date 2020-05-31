Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве зафиксировали всплеск заражений коронавирусом

Воскресенье, 31 мая 2020, 10:41
В Киеве зафиксировали всплеск заражений коронавирусом

В течение субботы больше всего по Украине случаев заболеваемости Covid-19 обнаружили в Киеве – 81, что в полтора раза превышает статистику по городу за последние дни, когда максимум фиксировалось около 50 случаев.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 43, Харьковской области - 41, а также в городе Киев - 81".

Напомним:

  • 29 мая в Киеве было лабораторно подтверждено заболевание Covid-19 у 55 человек. Городские власти сообщали об одном летальном случае за сутки и вспышке коронавируса в столичном общежитии.
  • За прошедшие сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевэпидемиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
Все новости...
Реклама: