В Киеве зафиксировали всплеск заражений коронавирусом
Воскресенье, 31 мая 2020, 10:41
В течение субботы больше всего по Украине случаев заболеваемости Covid-19 обнаружили в Киеве – 81, что в полтора раза превышает статистику по городу за последние дни, когда максимум фиксировалось около 50 случаев.
Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова
Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 43, Харьковской области - 41, а также в городе Киев - 81".
Напомним:
- 29 мая в Киеве было лабораторно подтверждено заболевание Covid-19 у 55 человек. Городские власти сообщали об одном летальном случае за сутки и вспышке коронавируса в столичном общежитии.
- За прошедшие сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом.
Светлана Кизилова, УП