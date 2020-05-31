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В Киеве зафиксировали всплеск заражений коронавирусом

Воскресенье, 31 мая 2020, 10:41

В течение субботы больше всего по Украине случаев заболеваемости Covid-19 обнаружили в Киеве – 81, что в полтора раза превышает статистику по городу за последние дни, когда максимум фиксировалось около 50 случаев.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 43, Харьковской области - 41, а также в городе Киев - 81".

Напомним:

  • 29 мая в Киеве было лабораторно подтверждено заболевание Covid-19 у 55 человек. Городские власти сообщали об одном летальном случае за сутки и вспышке коронавируса в столичном общежитии.
  • За прошедшие сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом.

Светлана Кизилова, УП
Темы: Киевэпидемиякоронавирус


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