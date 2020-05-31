Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ

Станом на 31 травня місто Київ і 5 областей України не відповідають критеріям для переходу на 2 етап послаблення карантину.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Станом на неділю, Київ не відповідає критеріям за показником інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення), який має бути меншим за 12. Столиця має показник 12,20.

Також за цим показником до пом'якшення карантину не готові Волинська область (13,29), Львівська (13,38), Рівненська (25,68) та Чернівецька (35,62) області.

Крім того, Донецька область не відповідає вимогам за показником охоплення тестуванням.

Що передувало: Протягом суботи найбільше в Україні випадків захворюваності на COVID-19 виявили у Києві – 81, що у півтора рази перевищує статистику по місту за останні дні, коли максимум фіксувалося трохи більше 50 випадків.

Протягом минулої доби, 30 травня, в Україні виявили 468 нових випадків захворювання на коронавірус.

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