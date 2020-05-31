Киев уже не соответствуют критериям для смягчения карантина – МОЗ
По состоянию на 31 мая город Киев и 5 областей Украины не соответствуют критериям для перехода на 2 этап ослабления карантина.
Источник: сайт МОЗ
Детали: По состоянию на воскресенье, Киев не соответствует критериям по показателю инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,20.
Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ровенская (25,68) и Черновицкая (35,62) области.
Кроме того, Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.
Что предшествовало: В течение субботы больше всего по Украине случаев заболеваемости COVID-19 обнаружили в Киеве – 81, что в полтора раза превышает статистику по городу за последние дни, когда максимум фиксировалось около 50 случаев.
За прошедшие сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом.
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