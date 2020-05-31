Усі розділи
Укр / Рус

"Шахтар" забив "Динамо" три голи в Києві

Неділя, 31 травня 2020, 19:10
сайт "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" у матчі 24-го туру української Прем`єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" переміг столичне "Динамо" з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що на вихідні матчі Прем`єр-ліги поновилися через два місяці, відколи був введений карантин через пандемію коронавірусу.

Підопічні Олексія Михайличенка видали сильний перший тайм і повністю провалили заключну 45-хвилинку. Вже на другій хвилині класний удар від Назарія Русина у стрибку відбиває Андрій П`ятов.

На 17-й хвилині ще один удар Русина блокує Сергій Кривцов. На 19-й хвилині Сергій Сидорчук сильним ударом низом відкриває рахунок. Але суддя Катерина Монзуль після перегляду ВАР гол скасувала, зафіксувавши фол Дениса Попова на Тарасу Степаненко. Захисник киян злегка зачепив за обличчя Степаненка, котрий відразу впав на газон.

На 37-й хвилині Віталій Буяльський забиває гол після пасу від Георгія Цитаішвілі. Віталій пробив ударом головою у кут воріт - 0:1. "Шахтар" за хвилину зрівнює рахунок в матчі. Прицільний удар вийшов у Марлоса – 1:1.

 

У другому таймі "Шахтар" дотиснув динамівців. На 67-й хвилині Марлос знову поцілив у кут воріт – 2:1. Кияни не зуміли нічим відповісти на дубль Марлоса. На 74-й хвилині Маркос Антоніо виявився найспритнішим біля воріт "Динамо", пробивши у третій раз в цій грі Георгія Бущана – 3:1. На 92-й хвилині Володимир Шепелєв мав момент відквитати один гол, але пробив вище воріт.

Інші матчі 24 туру завершилися з такими результатами: "Колос" - "Десна" - 0:2, "Олександрія" - "Зоря" - 0:1, "Дніпро-1" - "Олімпік" - 3:1. "Ворскла" - "Львів" - 1:1.

Нагадаємо, що матч "Карпати" – "Маріуполь" був перенесений через виявлення у гравців "Карпат" хворих на коронавірус.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Порошенко задекларував 773 млн доходів: виплатили дивіденди

Двоє "слуг народу" заявили про участь у праймеріз на кандидата в мери Києва

Є контакт: Crew Dragon зістикувався з МКС

Іран вирішив не віддавати Україні "чорні скриньки" літака МАУ – ЗМІ

Київ уже не відповідає критеріям для пом'якшення карантину – МОЗ

Роботу КПП на кордоні з Угорщиною, який перекрили водії, розблоковано

Усі головні новини...
футбол
У ФК "Карпати" спалах коронавірусу, матч УПЛ скасували
Дербі "Шахтаря" й "Динамо" судитиме харків'янка
Змінився власник "Карпат": Димінський продав свою частку
Останні новини
21:00
У Києві запрацювали фонтани
20:23
Женевський автосалон може не відбутись і в 2021 році
19:53
Порошенко задекларував 773 млн доходів: виплатили дивіденди
19:48
Площу перед Нотр-Дам відкрили для відвідувачів вперше з часу пожежі
19:40
Двоє "слуг народу" заявили про участь у праймеріз на кандидата в мери Києва
19:18
Влада дозволила поетапне відкриття Disneyland
19:10
"Шахтар" забив "Динамо" три голи в Києві
18:52
фото, відеоКличко "пробіг під каштанами" за всіх киян
18:28
Прем’єр Іспанії планує продовжити надзвичайний стан до 21 червня
18:14
У ЗСУ назвали ім'я військового, який зник на адмінкордоні з Кримом
Усі новини...