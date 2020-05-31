Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтар" забив "Динамо" три голи в Києві

Неділя, 31 травня 2020, 19:10
Шахтар забив Динамо три голи в Києві
сайт "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" у матчі 24-го туру української Прем`єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" переміг столичне "Динамо" з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що на вихідні матчі Прем`єр-ліги поновилися через два місяці, відколи був введений карантин через пандемію коронавірусу.

Підопічні Олексія Михайличенка видали сильний перший тайм і повністю провалили заключну 45-хвилинку. Вже на другій хвилині класний удар від Назарія Русина у стрибку відбиває Андрій П`ятов.

На 17-й хвилині ще один удар Русина блокує Сергій Кривцов. На 19-й хвилині Сергій Сидорчук сильним ударом низом відкриває рахунок. Але суддя Катерина Монзуль після перегляду ВАР гол скасувала, зафіксувавши фол Дениса Попова на Тарасу Степаненко. Захисник киян злегка зачепив за обличчя Степаненка, котрий відразу впав на газон.

На 37-й хвилині Віталій Буяльський забиває гол після пасу від Георгія Цитаішвілі. Віталій пробив ударом головою у кут воріт - 0:1. "Шахтар" за хвилину зрівнює рахунок в матчі. Прицільний удар вийшов у Марлоса – 1:1.

 

У другому таймі "Шахтар" дотиснув динамівців. На 67-й хвилині Марлос знову поцілив у кут воріт – 2:1. Кияни не зуміли нічим відповісти на дубль Марлоса. На 74-й хвилині Маркос Антоніо виявився найспритнішим біля воріт "Динамо", пробивши у третій раз в цій грі Георгія Бущана – 3:1. На 92-й хвилині Володимир Шепелєв мав момент відквитати один гол, але пробив вище воріт.

Інші матчі 24 туру завершилися з такими результатами: "Колос" - "Десна" - 0:2, "Олександрія" - "Зоря" - 0:1, "Дніпро-1" - "Олімпік" - 3:1. "Ворскла" - "Львів" - 1:1.

Нагадаємо, що матч "Карпати" – "Маріуполь" був перенесений через виявлення у гравців "Карпат" хворих на коронавірус.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: