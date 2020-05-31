"Шахтар" забив "Динамо" три голи в Києві

Донецький "Шахтар" у матчі 24-го туру української Прем`єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" переміг столичне "Динамо" з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що на вихідні матчі Прем`єр-ліги поновилися через два місяці, відколи був введений карантин через пандемію коронавірусу.

Підопічні Олексія Михайличенка видали сильний перший тайм і повністю провалили заключну 45-хвилинку. Вже на другій хвилині класний удар від Назарія Русина у стрибку відбиває Андрій П`ятов.

На 17-й хвилині ще один удар Русина блокує Сергій Кривцов. На 19-й хвилині Сергій Сидорчук сильним ударом низом відкриває рахунок. Але суддя Катерина Монзуль після перегляду ВАР гол скасувала, зафіксувавши фол Дениса Попова на Тарасу Степаненко. Захисник киян злегка зачепив за обличчя Степаненка, котрий відразу впав на газон.

На 37-й хвилині Віталій Буяльський забиває гол після пасу від Георгія Цитаішвілі. Віталій пробив ударом головою у кут воріт - 0:1. "Шахтар" за хвилину зрівнює рахунок в матчі. Прицільний удар вийшов у Марлоса – 1:1.

У другому таймі "Шахтар" дотиснув динамівців. На 67-й хвилині Марлос знову поцілив у кут воріт – 2:1. Кияни не зуміли нічим відповісти на дубль Марлоса. На 74-й хвилині Маркос Антоніо виявився найспритнішим біля воріт "Динамо", пробивши у третій раз в цій грі Георгія Бущана – 3:1. На 92-й хвилині Володимир Шепелєв мав момент відквитати один гол, але пробив вище воріт.

Інші матчі 24 туру завершилися з такими результатами: "Колос" - "Десна" - 0:2, "Олександрія" - "Зоря" - 0:1, "Дніпро-1" - "Олімпік" - 3:1. "Ворскла" - "Львів" - 1:1.

Нагадаємо, що матч "Карпати" – "Маріуполь" був перенесений через виявлення у гравців "Карпат" хворих на коронавірус.