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"Шахтер" забил "Динамо" три гола в Киеве

Воскресенье, 31 мая 2020, 19:10
сайт "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги в Киеве на НСК "Олимпийский" победил столичное "Динамо" со счетом 3:1.

Напомним, что в выходные матчи Премьер-лиги возобновились через два месяца после того, как был введен карантин из-за пандемии коронавируса.

Подопечные Алексея Михайличенко выдали сильный первый тайм и полностью провалили заключительную 45-минутку. Уже на второй минуте классный удар от Назария Русина в прыжке отбивает Андрей Пятов.

На 17-й минуте еще один удар Русина блокирует Сергей Кривцов. На 19-й минуте Сергей Сидорчук сильным ударом низом открывает счет. Но судья Екатерина Монзуль после просмотра ВАС гол отменила, зафиксировав фол Дениса Попова на Тараса Степаненко. Защитник киевлян слегка задел за лицо Степаненко, который сразу упал на газон.

На 37-й минуте Виталий Буяльский забивает гол после паса от Георгия Цитаишвили. Виталий пробил ударом головой в угол ворот - 0:1. "Шахтер" за минуту сравнивает счет в матче. Прицельный удар получился у Марлоса - 1:1.

 

Во втором тайме "Шахтер" дожал динамовцев. На 67-й минуте Марлос снова попал в угол ворот - 2:1. Киевляне не сумели ничем ответить на дубль Марлоса. На 74-й минуте Маркос Антонио оказался самым расторопным у ворот "Динамо", пробив в третий раз в этой игре Георгия Бущана - 3:1. На 92-й минуте у Владимира Шепелева был момент отквитать один гол, но он пробил выше ворот.

Другие матчи 24 тура завершились с такими результатами: "Колос" - "Десна" - 0:2, "Александрия" - "Заря" - 0:1, "Днепр-1" - "Олимпик" - 3:1. "Ворскла" - "Львов" - 1:1.

Напомним, что матч "Карпаты" - "Мариуполь" был перенесен из-за обнаружения у игроков "Карпат" больных коронавирусом.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол


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