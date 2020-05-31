Порошенко задекларував 773 млн доходів: виплатили дивіденди

Експрезидент, народний депутат Петро Порошенко за 2019 рік задекларував майже 773 мільйони гривень доходів.

Джерело: декларація Порошенка, пресслужба політика

Деталі: За 2019 рік Порошенко задекларував 772 мільйона 960 тисяч гривень доходів. Крім того, він сплатив майже 188 мільйонів податків.

Левову частку доходів склали оподатковані дивіденди у сумі понад 606 мільйонів гривень. Пресслужба зазначає, що вони не виплачувалися з 2014 року. Накопичена за тривалий час сума була перерахована лише наприкінці 2018 – початку 2019 років з метою фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.

33 мільйони 84 тисячі гривень Порошенко отримав від продажу акцій Міжнародного інвестиційного банку. Майже 16 мільйонів гривень становлять відсотки за депозитами.

6 мільйонів 185 тисяч гривень склали компенсація моральної шкоди та відшкодування судових витрат у процесі з компанією Бі-Бі-Сі за поширення нею недостовірної інформації.

У пресслужбі пояснили, що закон вимагає декларувати як прибуток повернення вартості ОВДП, і Порошенко записав відповідну суму в 108 мільйонів 703 тисячі гривень. Сам же інвестиційний прибуток, тобто власне дохід, склав не 108, а 4 мільйони 609 тисяч гривень.

Переважна частка витрат Порошенка минулого року – 584 мільйони 414 тисяч гривень – його внесок у передвиборчий фонд.

В цілому в 2019 році Порошенко самостійно чи через податкових агентів сплатив 187 мільйонів гривень податків та військового збору.

Кількість компаній, кінцевим бенефіцаром яких є Петро Порошенко, минулого року скоротилася до 28. Права кінцевого бенефіціара решти компаній передано і відображено в декларації сина експрезидента Олексія Порошенка.

У пресслужбі зазначили, що загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність та соціальні проєкти минулого року склали близько 200 мільйонів гривень. Однак Порошенко не зміг відобразити цю суму в електронній декларації, оскільки форма декларації не передбачає декларування видатків, здійснених з рахунків юридичних осіб, у яких власником є декларант або члени його родини.

Дослівно пресслужба: "Щодо рухомого та нерухомого майна, істотних змін в декларації порівняно з декларацією за 2018 рік не сталося. Окрім арешту колекції картин, який відбувся під час штурму спецназом ДБР Національного центру народної культури "Музей Гончара" і обшуку, які були визнані судом незаконними".

Що передувало: За 2018 рік Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів, з них 336 тисяч гривень заробітної плати та більше 1,505 мільярда гривень дивідендів. У 2017 році Порошенко задекларував лише 16,3 мільйона гривень доходів.