ДБР арештувало колекцію картин Порошенка – музей

Музей Івана Гончара повідомив, що Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: Facebook-сторінка музею Гончара, телеграм нардепа "Євросолідарності" Олексія Гончаренка

Дослівно музей: "28 травня, приблизно о 13:30, в музей знову прийшли представники ДБР. Один із представників показав своє посвідчення директору музею, Петру Івановичу Гончару, та представився слідчим.

Надав ухвалу Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенків.

Та попросив написати від руки розписку про отримання цієї ухвали та його кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцію".

Деталі: Спочатку Гончаренко повідомив, що картини арештували і "винесли прямо з музею". Водночас, пізніше нардеп змінив свій допис, прибравши звідти слова, що картини винесли з музею.

"Українській правді" в пресслужба Порошенка уточнили, що наразі картини перебувають у музеї.

У музеї Гончара зазначили, що слідчий не пояснив, які дії класифікуються незаконними та чи можуть все ж провести виставку.

Копію розписки слідчий не надав та не дозволив її сфотографувати. На питання, чому директор не може мати копію цієї розписки, відповіді не надав.

Порошенка викликали на допит 29 травня, проте у нього запевнили, що він до ДБР не прийде.

Передісторія: