ДБР арештувало колекцію картин Порошенка – музей
Музей Івана Гончара повідомив, що Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка.
Джерело: Facebook-сторінка музею Гончара, телеграм нардепа "Євросолідарності" Олексія Гончаренка
Дослівно музей: "28 травня, приблизно о 13:30, в музей знову прийшли представники ДБР. Один із представників показав своє посвідчення директору музею, Петру Івановичу Гончару, та представився слідчим.
Надав ухвалу Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенків.
Та попросив написати від руки розписку про отримання цієї ухвали та його кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцію".
Деталі: Спочатку Гончаренко повідомив, що картини арештували і "винесли прямо з музею". Водночас, пізніше нардеп змінив свій допис, прибравши звідти слова, що картини винесли з музею.
"Українській правді" в пресслужба Порошенка уточнили, що наразі картини перебувають у музеї.
У музеї Гончара зазначили, що слідчий не пояснив, які дії класифікуються незаконними та чи можуть все ж провести виставку.
Копію розписки слідчий не надав та не дозволив її сфотографувати. На питання, чому директор не може мати копію цієї розписки, відповіді не надав.
Порошенка викликали на допит 29 травня, проте у нього запевнили, що він до ДБР не прийде.
Передісторія:
- 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
- Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
- Повідомлялося, що представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
- Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.
- У Державному бюро розслідувань запевнили, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.