Порошенко задекларировал 773 млн доходов: выплатили дивиденды

Экс-президент, народный депутат Петр Порошенко за 2019 год задекларировал почти 773 миллионов гривен доходов.

Источник: декларация Порошенко, пресс-служба политика

Детали: За 2019 год Порошенко задекларировал 772 960 000 гривен доходов. Кроме того, он заплатил почти 188 миллионов налогов.

Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен. Пресс-служба отмечает, что они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 – начале 2019 с целью финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.

6 миллионов 185 тысяч гривен составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею недостоверной информации.

В пресс-службе пояснили, что закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108 703 000 гривен. Сам же инвестиционный доход, то есть собственно доход, составил не 108, а 4 миллиона 609 тысяч гривен.

Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года – 584 миллионов 414 тысяч гривен – его вклад в предвыборный фонд.

В целом в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.

В пресс-службе отметили, что общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около 200 миллионов гривен. Однако Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации, поскольку форма декларации не предусматривает декларирования расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи.

Дословно пресс-служба: "Что касается движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры "Музей Гончара" и обыска, которые были признаны судом незаконными".

Что предшествовало: За 2018 год Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов, из них 336 тысяч гривен заработной платы и более 1,505 миллиарда гривен дивидендов. В 2017 году Порошенко задекларировал всего 16,3 миллиона гривен доходов.