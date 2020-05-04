120 тисяч смертей: Зеленський назвав можливі наслідки скасування карантину

Президент Володимир Зеленський наголошує, що, згідно з дослідженнями, скасування карантину призведе до 120 тисяч смертей в Україні у 2020 року через COVID-19.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Подивіться на країни, де або не запроваджували карантинні заходи, або зробили їх м’якими. Результат – тисячі смертей та десятки тисяч, що захворіли… Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемося до звичного ритму життя, це буде плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом’якшення карантину не може бути передчасним".

Деталі: Зеленський вважає, що якби не карантин, в Україні могло б бути не 12 тисяч заражень, а 200.

Він назвав дві причини, чому "вдалося уникнути критичного сценарію". Першою він назвав вчасно вжиті заходи, а другою – заслуга українських лікарів.

Передісторія: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

4 травня уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.