Голова Закарпатської ОДА поскаржився правоохоронцям на мерію Мукачева через карантин

Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся до правоохоронців щодо карантинних рішень Мукачівської міськради.

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: 30 квітня у Мукачеві вирішили дозволити роботу речового ринку та торговельних центрів.

Однак, Петров висловився проти рішення Мукачівської міськради та звернувся до правоохоронців, щоб перевірити законність ухваленого рішення.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження.

Відомо, протягом 4 травня поліцейські проводили у Мукачеві "профілактично-роз’яснювальну роботу" із підприємцями, повідомляли про відповідальність за порушення карантину.

Передісторія: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

4 травня уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.