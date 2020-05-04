В ОП кажуть, що "Епіцентр" сам оплатив літак з Китаю, а президент його зустрів, бо "гордість"

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко каже, що доставку медичних товарів літаком "Мрія" оплатила компанія "Епіцентр", а частину засобів захисту вона передала до лікарень.

Джерело: виступ Тимошенка в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV

Пряма мова: "Для нас як для держави було важливо, щоб ці вантажі привозили українські літаки. На жаль, у нас не було змоги зібрати таку велику кількість засобів захисту в одному місці для того, щоб забрати їх, наприклад, літаком "Мрія"...

Ми дізнались про те, що одна з приватних компаній, "Епіцентр", замовляє літак "Мрія" в державного підприємства "Антонов" і хоче привезти для себе комерційний вантаж. Але з тим, що вони везуть комерційний вантаж – це маски, окуляри, костюми захисту – частину, фактично більше, ніж третину цього вантажу, вони передають до лікарень по всій країні. Що саме це? Це 2 млн медичних масок, це 70 тисяч костюмів одноразових для наших лікарів, це 30 тисяч окулярів, які теж вони передають.

За таких умов президентом було прийнято рішення, що треба зустріти цей літак. Адже по-перше, це наша гордість, по-друге, частина цього вантажу передається для наших лікарів".

Деталі: Тимошенко уточнив, що Зеленський, зустрічаючи літак, одразу зазначив, що частина вантажу є гуманітарним, частина – піде в аптеки та магазини.

Заступник керівника ОП підкреслив, що "Епіцентр" оплатив як літак, гроші за який йдуть державному підприємству, так і вантаж.

За словами Тимошенка, фонд ліквідації наслідків COVID-19 при президенті займався поставкою медичних вантажів трьох типів.

Доставку перших двох типів оплачував сам фонд: це його власні закупівлі в інтересах лікарів, поліцейських тощо; а також закупівлі бізнесу, які передавались на допомогу державі.

Третій вид поставок – комерційні. Різні аптеки, магазини тощо попросили допомогти організувати поставки з Китаю. Фонд "надав їм таку можливіст", зокрема, з'єднавши з авіакомпаніями. Ці літаки приватні покупці оплачували самостійно.

Доповнюється…

Нагадаємо: