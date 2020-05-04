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В ОП кажуть, що "Епіцентр" сам оплатив літак з Китаю, а президент його зустрів, бо "гордість"

Понеділок, 4 травня 2020, 23:20
В ОП кажуть, що Епіцентр сам оплатив літак з Китаю, а президент його зустрів, бо гордість

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко каже, що доставку медичних товарів літаком "Мрія" оплатила компанія "Епіцентр", а частину засобів захисту вона передала до лікарень.

Джерело: виступ Тимошенка в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV

Пряма мова: "Для нас як для держави було важливо, щоб ці вантажі привозили українські літаки. На жаль, у нас не було змоги зібрати таку велику кількість засобів захисту в одному місці для того, щоб забрати їх, наприклад, літаком "Мрія"... 

Ми дізнались про те, що одна з приватних компаній, "Епіцентр", замовляє літак "Мрія" в державного підприємства "Антонов" і хоче привезти для себе комерційний вантаж. Але з тим, що вони везуть комерційний вантаж – це маски, окуляри, костюми захисту – частину, фактично більше, ніж третину цього вантажу, вони передають до лікарень по всій країні. Що саме це? Це 2 млн медичних масок, це 70 тисяч костюмів одноразових для наших лікарів, це 30 тисяч окулярів, які теж вони передають.

За таких умов президентом було прийнято рішення, що треба зустріти цей літак. Адже по-перше, це наша гордість, по-друге, частина цього вантажу передається для наших лікарів".

Деталі: Тимошенко уточнив, що Зеленський, зустрічаючи літак, одразу зазначив, що частина вантажу є гуманітарним, частина – піде в аптеки та магазини.

Заступник керівника ОП підкреслив, що "Епіцентр" оплатив як літак, гроші за який йдуть державному підприємству, так і вантаж.

За словами Тимошенка, фонд ліквідації наслідків COVID-19 при президенті займався поставками медичних вантажів не лише для державних потреб.

До фонду також звернулись різні аптеки, магазини тощо, які попросили допомогти організувати закупівлі з Китаю. Фонд "надав їм таку можливість", зокрема, з'єднавши з авіакомпаніями. Поставки покупці оплачували самостійно.

Заступник керівника ОП каже, що допомагаючи бізнесу з поставками, держава змогла знизити ціну масок в аптеках і в магазинах "з 20-25 гривень до 8-10 гривень".

Водночас, за словами Тимошенка, для потреб держави фонд привіз із різних країн понад мільйон респіраторів, 173 тисячі захисних костюмів, 60 тисяч захисних окулярів, подан 100 тисяч ПЛР-тестів та інше.

 
 

Нагадаємо:

  • 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
  • Зеленський тоді сказав, що до поставки була причетна "не тільки державна команда, а й бізнес-учасники". Кажучи про маски з вантажу, президент зазначив, що вони підуть не лише лікарям, а й в аптеки. Однак тоді не озвучувалось, хто займався закупівлею.
  • Пізніше власник "Епіцентру", народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".
  • У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.
  • В Офісі президента пояснили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.  

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийепідеміяCovid-2019
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