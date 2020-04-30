Генпрокурор обіцяє вивчити ситуацію із масками в "Епіцентрі"

Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.

Джерело: Венедіктова в ефірі hromadske

Пряма мова Венедіктової: "Оскільки це питання, яке реально для громадськості актуальне, резонансне, звичайно ми також будемо його досліджувати і вивчати. Воно повз нас не пройде".

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