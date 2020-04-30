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Генпрокурор обіцяє вивчити ситуацію із масками в "Епіцентрі"

Четвер, 30 квітня 2020, 22:38
Генпрокурор обіцяє вивчити ситуацію із масками в Епіцентрі

Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.

Джерело: Венедіктова в ефірі hromadske

Пряма мова Венедіктової: "Оскільки це питання, яке реально для громадськості актуальне, резонансне, звичайно ми також будемо його досліджувати і вивчати. Воно повз нас не пройде".

Передісторія:

  • Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".
  • У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.
  • 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
  • Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що "наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".
  • Пізніше в Офісі президента повідомили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу була гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс генпрокурораВенедіктовакоронавірус
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