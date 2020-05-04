Усі розділи
Укр / Рус

Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП

Понеділок, 4 травня 2020, 23:30

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко каже, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом владної фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан піймали журналісти на порушенні карантинних обмежень.

Джерело: Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Дивіться, нікому не можна (підприємцям працювати під час карантину -ред.). У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом (Тищенком –ред.). Дійсно, нікому не можна працювати. Я сподіваюсь, що це буде приклад для інших народних депутатів: якщо ти народний депутат – не треба робити із себе якогось царя чи ще когось. Не можна всім ресторанам працювати".

Деталі: На уточнююче запитання ведучого, чим закінчилася ця "жорстка розмова, Тимошенко відповів, що "всі можуть побачити, що  ресторан не працює".

Пряма мова: "Не знаю, чи він працював він насправді увесь цей час, чи один день чи два і так далі, але він не працює. Жорстка розмова вилилась у те, що для всієї фракції та й інших це буде прикладом, що не треба так робити більше".

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.
  • Сам Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані", а він сам буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

Валентина Романенко, УП
Теми: карантинСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників окупованого Донбасу

Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін

120 тисяч смертей: Зеленський назвав можливі наслідки скасування карантину

Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Тимошенко пояснила, звідки у неї мільйони доларів

Аваков розповів про порушення карантину в "Епіцентрі" та "Велюрі"

Усі головні новини...
карантин
На Одещині на коронавірус масово захворіли діти у громаді ромів
Туреччина анонсувала послаблення карантину
Голова Закарпатської ОДА поскаржився правоохоронцям на мерію Мукачева через карантин
Останні новини
23:42
На Одещині на коронавірус масово захворіли діти у громаді ромів
23:30
Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП
23:20
В ОП кажуть, що "Епіцентр" сам оплатив літак з Китаю, а президент його зустрів, бо "гордість"
22:59
Єрмак каже, що Офіс Зеленського не ініціатор звільнення Ситника
22:42
фотоБойовики російськими ракетами обстріляли село з мирним населенням на Донбасі
22:16
Туреччина анонсувала послаблення карантину
22:01
Кулеба запропонував встановити в Берліні монумент українцям, загиблим у Другій світовій війні
21:59
Голова Закарпатської ОДА поскаржився правоохоронцям на мерію Мукачева через карантин
21:46
Новини 4 травня: Пом’якшення карантину, заочний арешт Януковича, Тимошенко мільйонерка
21:36
Епідемія у Британії: померлих за останню добу – найменше за місяць
Усі новини...