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Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП

Понеділок, 4 травня 2020, 23:30
Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко каже, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом владної фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан піймали журналісти на порушенні карантинних обмежень.

Джерело: Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Дивіться, нікому не можна (підприємцям працювати під час карантину -ред.). У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом (Тищенком –ред.). Дійсно, нікому не можна працювати. Я сподіваюсь, що це буде приклад для інших народних депутатів: якщо ти народний депутат – не треба робити із себе якогось царя чи ще когось. Не можна всім ресторанам працювати".

Деталі: На уточнююче запитання ведучого, чим закінчилася ця "жорстка розмова, Тимошенко відповів, що "всі можуть побачити, що  ресторан не працює".

Пряма мова: "Не знаю, чи він працював він насправді увесь цей час, чи один день чи два і так далі, але він не працює. Жорстка розмова вилилась у те, що для всієї фракції та й інших це буде прикладом, що не треба так робити більше".

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.
  • Сам Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані", а він сам буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинСлуга народу
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