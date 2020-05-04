Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко каже, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом владної фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан піймали журналісти на порушенні карантинних обмежень.

Джерело: Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Дивіться, нікому не можна (підприємцям працювати під час карантину -ред.). У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом (Тищенком –ред.). Дійсно, нікому не можна працювати. Я сподіваюсь, що це буде приклад для інших народних депутатів: якщо ти народний депутат – не треба робити із себе якогось царя чи ще когось. Не можна всім ресторанам працювати".

Деталі: На уточнююче запитання ведучого, чим закінчилася ця "жорстка розмова, Тимошенко відповів, що "всі можуть побачити, що ресторан не працює".

Пряма мова: "Не знаю, чи він працював він насправді увесь цей час, чи один день чи два і так далі, але він не працює. Жорстка розмова вилилась у те, що для всієї фракції та й інших це буде прикладом, що не треба так робити більше".

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