САП відкрила справу щодо Рябошапки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на САП

Дослівно: "Внесено відомості в ЄРДР по ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ст. 368 ч. 4 (одержання неправомірної вигоди)".

Деталі: У прокуратурі уточнили, що справа відкрито на підставі рішення суду, і мова про підозру поки не йде.