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САП відкрила справу щодо Рябошапки

Середа, 6 травня 2020, 12:35
САП відкрила справу щодо Рябошапки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на САП

Дослівно: "Внесено відомості в ЄРДР по ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ст. 368 ч. 4 (одержання неправомірної вигоди)".

Деталі: У прокуратурі уточнили, що справа відкрито на підставі рішення суду, і мова про підозру поки не йде.

Нагадаємо: 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку з посади.

Ініціаторами недовіри були 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.

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Теми: Антикорупційна прокуратураРябошапка
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