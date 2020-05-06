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САП відкрила справу щодо Рябошапки

Середа, 6 травня 2020, 12:35

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на САП

Дослівно: "Внесено відомості в ЄРДР по ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ст. 368 ч. 4 (одержання неправомірної вигоди)".

Деталі: У прокуратурі уточнили, що справа відкрито на підставі рішення суду, і мова про підозру поки не йде.

Теми: Антикорупційна прокуратураРябошапка


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