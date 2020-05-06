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Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: тільки указом президента

Середа, 6 травня 2020, 18:56
Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: тільки указом президента

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, якою вимагали звільнення і притягнення до відповідальності голови Офісу президента Андрія Єрмака, пославшись на норми Конституції і Положення про Офіс президента.

Джерело: Офіс президента

Деталі: У відповіді Зеленський вказує, що Єрмак в свої діяльності дотримується норм Конституції, а підписання 11 березня 2020 року у Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) є "частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей".

Також у відповіді наголошується, що під час тієї зустрічі було досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.

У відповіді Зеленський також вказує, що стосовно оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливої корупційної діяльності Єрмака, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України здійснює досудове розслідування.

Дослівно: "Також зауважу, що згідно з Положенням про Офіс президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, Керівник офісу президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади президентом України".

Передісторія:

  • У квітні петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.
  • 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. 
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис.
  • 30 березня САП розпочала справу за "плівками Єрмака".

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакЗеленський
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