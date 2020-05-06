Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: тільки указом президента
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, якою вимагали звільнення і притягнення до відповідальності голови Офісу президента Андрія Єрмака, пославшись на норми Конституції і Положення про Офіс президента.
Джерело: Офіс президента
Деталі: У відповіді Зеленський вказує, що Єрмак в свої діяльності дотримується норм Конституції, а підписання 11 березня 2020 року у Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) є "частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей".
Також у відповіді наголошується, що під час тієї зустрічі було досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.
У відповіді Зеленський також вказує, що стосовно оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливої корупційної діяльності Єрмака, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України здійснює досудове розслідування.
Дослівно: "Також зауважу, що згідно з Положенням про Офіс президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, Керівник офісу президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади президентом України".
Передісторія:
- У квітні петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.
- 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис.
- 30 березня САП розпочала справу за "плівками Єрмака".