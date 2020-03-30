САП розпочала справу за "плівками Єрмака"

САП розпочала кримінальне провадження за заявою народного депутата Гео Лероса, який оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – домовляється про працевлаштування зацікавлених осіб на певні посади в органах влади.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України".

Деталі: До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло звернення від народного депутата України Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства.

САП зазначає, що у своєму зверненні народний депутат просить перевірити причетність одного з керівників Офісу Президента України до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування відповідно до ч.7 ст.214 КПК України доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Що було раніше: Журналісти-розслідувачі встановили кількох фігурантів записів, де брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито домовляється про призначення різних людей на державні посади.

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