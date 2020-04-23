Петиція до Зеленського з вимогою звільнити Єрмака набрала необхідну кількість голосів

Петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Джерело: сайт петицій

Деталі: Електронна петиція на сайті Офісу президента була опублікована 1 квітня і зібрала необхідну кількість підписів менше ніж за місяць, тобто на 70 днів раніше від останнього терміну.

Автор петиції Олександр Іванов вважає, що "після призначення Андрія Єрмака керівником Офісу президента різко пришвидшився процес капітуляції України перед Росією".

Ідеться про підпис Єрмака під документом Тристоронньої контактної групи в Мінську, яким погоджується створення "консультативної ради" з ОРДЛО на рівних, в якій Росія, яка є державою-агресором, визнається спостерігачем, як і Німеччина, Франція і ОБСЄ.

Крім того, пише автор, "Андрій Єрмак став уособленням корупції в команді Зеленського. Єрмака та його родича звинувачують в торгівлі державними посадами".

Йдеться про оприлюднення так званих "плівок Єрмака", на яких людина, схожа на брата голови офісу президента Дениса Єрмака (Андрій Єрмак фактично підтвердив, що це його брат), проводить кілька розмов на теми, що сприймаються як можлива торгівля державними посадами.

У перебігу цих розмов обговорюється, зокрема, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподілятиметься отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови Офісу президента. Обидва брати Єрмаки заперечують, що чинили будь-які корупційні дії.

Що було раніше: 13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Петиція з вимогою відкликати підписи представників України під зазначеним документом набрала понад 25 тисяч підписів протягом трьох тижнів.

На сайті Офісу президента відповіли, що президент Зеленський не має права відкликати підпис під документом, який підписали учасники ТКГ.

У Зеленського також зазначили, питання щодо створення так званої Консультативної ради потрібно обговорити та опрацювати із усіма учасниками Нормандського формату. Там додали, що документ носить декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків.

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