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У МЗС пояснили Грузії, чому Саакашвілі отримав посаду в Україні

П'ятниця, 8 травня 2020, 14:28
У МЗС пояснили Грузії, чому Саакашвілі отримав посаду в Україні

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на виклик посла Грузії через призначення Міхеїла Саакашвілі в Україні та пояснили необхідність посади для політика його "досягненнями у здійсненні реформ" і потребою "нестандартних рішень". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі міністерства закордонних справ, оприлюдненому у п’ятницю 8 травня. 

"Подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців. Ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нестандартних рішень", - зазначили у міністерстві.

У МЗС наголосили, що Міхеїл Саакашвілі - громадянин України, який має "великий досвід та значні досягнення у здійсненні реформ, які широко визнані у світі".

"Ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи та не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні", - підкреслили у МЗС. 

Окремо міністерство торкнулося виклику надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій до столиці. 

"Шарашенідзе не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо у цьому рішенні жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів", - відзначили у міністерстві.

 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Раніше для Саакашвілі в Києві пророкували посаду віце-прем'єра з реформ.

Тоді посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято у Тбілісі як недружній крок.

Після призначення Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету Ради реформ міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані запевнив, що Грузія не розглядає питання про розрив дипломатичних відносин з Україною, але викликає посла

На думку Залкаліані, "пониження рівня посади, запропонованої Саакашвілі… свідчить про скептичне ставлення українського політичного спектра до цієї людини". 

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Теми: СаакашвіліГрузіяМЗСреформи
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