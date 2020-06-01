Аваков: 20 фігурантів стрілянини у Броварах взяли під варту, на черзі організатори
Понеділок, 1 червня 2020, 08:26
20 учасникам стрілянини за участю перевізників у Броварах суд ухвалив узяти під варту на два місяці без права внесення застави, організаторам "розбірок" планують оголосити підозру.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter
Пряма мова: "Отже, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави.
Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й.
2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі – організатори злочину.
Слідство триває!".
Передісторія:
- 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Повідомляли про 20 затриманих. За даними УП, частина учасників перестрілки місцеві, частина – з Вінницької області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною стрілянини став розподіл міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
- Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини: за статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
- 30 травня поліція визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників.
- 31 травня повідолмялося, що 11-м учасникам перестрілки у Броварах на Київщині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.