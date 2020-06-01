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Аваков: 20 фігурантів стрілянини у Броварах взяли під варту, на черзі організатори

Понеділок, 1 червня 2020, 08:26

20 учасникам стрілянини за участю перевізників у Броварах суд ухвалив узяти під варту на два місяці без права внесення застави, організаторам "розбірок" планують оголосити підозру.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова: "Отже, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави.

Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й.

2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі – організатори злочину.

Слідство триває!".

 

Передісторія:

  • 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Повідомляли про 20 затриманих. За даними УП, частина учасників перестрілки місцеві, частина – з Вінницької області. 
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною стрілянини став розподіл міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини: за статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
  • 30 травня поліція визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. 
  • 31 травня повідолмялося, що 11-м учасникам перестрілки у Броварах на Київщині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теми: Броваритранспорткримінал


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