Аваков: 20 фігурантів стрілянини у Броварах взяли під варту, на черзі організатори

20 учасникам стрілянини за участю перевізників у Броварах суд ухвалив узяти під варту на два місяці без права внесення застави, організаторам "розбірок" планують оголосити підозру.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова: "Отже, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави.

Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й.

2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі – організатори злочину.

Слідство триває!".

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