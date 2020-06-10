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Бойовики зірвали відкриття КПВВ на Донбасі

Середа, 10 червня 2020, 13:50
Бойовики зірвали відкриття КПВВ на Донбасі

Окупаційна влада Донбасу зірвала відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування, не пропустивши за дві години на окуповану територію жодної людини.

Джерело: Державна прикордонна служба, начальник відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олег Бойко у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "За дві години на окуповану територію бойовики не пропустили жодної людини".

Деталі: Повідомляється, що прикордонники зі складу Об’єднаних сил об 11:00 розпочали пропуск через лінію розмежування на КПВВ "Мар’їнка" і "Станиця Луганська".

Станом на 13:00 через контрольний пункт "Мар’їнка" на тимчасово окуповану територію України пропустили одного чоловіка на автомобілі, але через деякий час його завернули бойовики.

Згодом ще 5 осіб пропустили у пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків.

Через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію прослідували 6 громадян.  Зараз вони чекають перед блокпостом, де бойовики встановили протитанкові загородження.

Повідомляється, що тільки перед КПВВ "Мар’їнка" зібралося близько100 пішоходів, серед них – 70 осіб похилого віку та близько 10 дітей.  Деякі з них очікують пропуску ще з 6 години ранку.

Начальник відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олег Бойко на уточнююче запитання УП, чи це означає, що бойовики зірвали відкриття КПВВ, зазначив: "Поки так".

Він пояснив, що режим роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду – з 11:00 до 14:00.

Прикордонники кажуть, що, можливо, осіб, які вийшли в напрямку тимчасово окупованої території, повертатимуть і після закриття КПВВ.

У ДПСУ нагадали, що з опівночі 21 березня бойовики ОРДЛО повністю закрили пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з боку України і весь цей час не пропускали людей.

Що було раніше: З 10 червня Україна вирішила частково відновити пропуск людей та транспортних засобів через лінію розмежування на КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар’їнка".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ДонбасОРДЛОПрикордонна служба
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