Бойовики зірвали відкриття КПВВ на Донбасі
Окупаційна влада Донбасу зірвала відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування, не пропустивши за дві години на окуповану територію жодної людини.
Джерело: Державна прикордонна служба, начальник відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олег Бойко у коментарі "Українській правді"
Дослівно: "За дві години на окуповану територію бойовики не пропустили жодної людини".
Деталі: Повідомляється, що прикордонники зі складу Об’єднаних сил об 11:00 розпочали пропуск через лінію розмежування на КПВВ "Мар’їнка" і "Станиця Луганська".
Станом на 13:00 через контрольний пункт "Мар’їнка" на тимчасово окуповану територію України пропустили одного чоловіка на автомобілі, але через деякий час його завернули бойовики.
Згодом ще 5 осіб пропустили у пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків.
Через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію прослідували 6 громадян. Зараз вони чекають перед блокпостом, де бойовики встановили протитанкові загородження.
Повідомляється, що тільки перед КПВВ "Мар’їнка" зібралося близько100 пішоходів, серед них – 70 осіб похилого віку та близько 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6 години ранку.
Начальник відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олег Бойко на уточнююче запитання УП, чи це означає, що бойовики зірвали відкриття КПВВ, зазначив: "Поки так".
Він пояснив, що режим роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду – з 11:00 до 14:00.
Прикордонники кажуть, що, можливо, осіб, які вийшли в напрямку тимчасово окупованої території, повертатимуть і після закриття КПВВ.
У ДПСУ нагадали, що з опівночі 21 березня бойовики ОРДЛО повністю закрили пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з боку України і весь цей час не пропускали людей.
Що було раніше: З 10 червня Україна вирішила частково відновити пропуск людей та транспортних засобів через лінію розмежування на КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар’їнка".
Передісторія:
- Спочатку планувалося шо КПВВ на Донбасі будуть закритими до 22 червня.