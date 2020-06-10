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Боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе

Среда, 10 июня 2020, 13:50
Боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе

Оккупационные власти Донбасса сорвала открытие контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, не пропустив за 2 часа на оккупированную территорию ни одного человека.

Источник: Государственная пограничная служба, начальник отдела коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ Олег Бойко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "За 2 часа на оккупированную территорию боевики не пропустили ни одного человека".

Детали: Сообщается, что пограничники из состава Объединенных сил в 11:00 начали пропуск через линию разграничения на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".

По состоянию на 13:00 через контрольный пункт "Марьинка" на временно оккупированную территорию Украины пропустили одного человека на автомобиле, но через некоторое время его завернули боевики.

Впоследствии еще 5 человек пропустили в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосте боевиков.

Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию последовали 6 граждан. Сейчас они ждут перед блокпостом, где боевики установили противотанковые заграждения.

Сообщается, что только перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 пешеходов, среди них – 70 человек пожилого возраста и около 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6:00 утра.

Начальник отдела коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ Олег Бойко на уточняющий вопрос УП, означает ли это, что боевики сорвали открытие КПВВ, отметил: "Пока да".

Он объяснил, что режим работы контрольных пунктов въезда-выезда – с 11:00 до 14:00.

Пограничники говорят, что, возможно, людей, вышедших в направлении временно оккупированной территории, будут возвращать и после закрытия КПВВ.

В ГПСУ напомнили, что с полуночи 21 марта боевики ОРДЛО полностью закрыли пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения со стороны Украины и все это время не пропускали людей.

Что было раньше: С 10 июня Украина решила частично возобновить пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка".

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: ДонбассОРДЛОПограничная служба
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