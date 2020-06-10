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Зеленський хотів зробити Богдана генпрокурором, а тепер з ним не спілкується

Середа, 10 червня 2020, 20:01
Зеленський хотів зробити Богдана генпрокурором, а тепер з ним не спілкується

Президент Володимир Зеленський колись хотів зробити Андрія Богдана генеральним прокурором, а тепер вони навіть не спілкуються.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Українській правді, яке вийде згодом

Деталі: Президент розповів, що з самого початку в нього була ідея зробити з Богдана генерального прокурора, але згодом він помітив, що голову Офісу президента влада псує, робить конфліктним. Тому врешті-решт Зеленський звільнив Богдана з ОП і перестав з ним спілкуватися.

Пряма мова: "Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості… Вона його сильно змінює. У нього є нормальні риси, професійні риси. І те, що я побачив, на жаль, він цього не бачив. З владою треба впоратись, треба не змінюватися як людина. Треба залишитися людиною і поважати інших, як зсередини команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу там, де це неправильно. Треба іноді вмикати дипломатію, тому що він був у державі майже друга людина, ну я так вважаю.  Але не треба всім показувати, що ти є друга людина…

Мені не подобаються конфлікти всередині команди, мені не подобається демонстрація влади. Я це не люблю…

Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба…

Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він повинен іти на генпрокурора. Я так вважав.

Я з самого початку хотів, щоб він був потужним генеральним прокурором України…

Тому, мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа".

Зеленський додав, що з Богданом зараз не спілкується.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийБогданГенпрокуратура
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