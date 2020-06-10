Зеленский хотел сделать Богдана генпрокурором, а теперь с ним не общается

Президент Владимир Зеленский когда-то хотел сделать Андрея Богдана генеральным прокурором, а теперь они даже не общаются.

Источник: интервью Зеленского Украинской правде, которое выйдет позднее

Детали: Президент рассказал, что с самого начала у него была идея сделать из Богдана генерального прокурора, но впоследствии он заметил, что главу Офиса власть портит, делает конфликтным. Поэтому в конце концов Зеленский уволил Богдана из ОП и перестал с ним общаться.

Прямая речь: "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек...

Мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. Я это не люблю...

Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо...

Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал.

Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины...

Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело".

Зеленский добавил, что с Богданом сейчас не общается.