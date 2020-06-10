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На 1+1 прокоментували можливий зв’язок з Медведчуком

Середа, 10 червня 2020, 20:55

"1+1 media" відреагувала на оприлюднену інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі "1+1". У медіагрупі завили, що вперше про це чують.

Джерело: сайт "1+1 media"

Дослівно: "Останніми днями у медіапросторі шириться інформація про те, що декілька юридичних осіб, які є в структурі власності телеканалу "1+1", належать Оксані Марченко. Дописувачі ресурсів посилаються на дані, вказані у декларації Віктора Медведчука, яку нардеп нещодавно оприлюднив. Для 1+1 медіа ця інформація є новою".

Деталі: Згідно із заявою, наразі юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу.

Після перевірки інформації "1+1 медіа" пообіцяла офіційний коментар з цього приводу.

Передісторія: Раніше програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Відповідно до інформації, яку вказав Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", 

Українська правда
Теми: МедведчуктелебаченняКоломойськийдекларації


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