Медведчук задекларував частку в телеканалі 1+1 – "Схеми"

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Відповідно до інформації, яку вказав Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Іншим співвласником "1+1" є олігарх Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу.

Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно"). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з "1+1", на офіційному сайті телеканалу "2+2" вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука, повідомляють "Схеми".

В той же час журналісти зазначають, що у структурі власності іншого телеканалу, що входить у групу, "ПлюсПлюс" (ТОВ "УніанТБ"), Bolvik Ventures не фігурує. Телеканал ТЕТ (ПрАТ "ТК "ТЕТ") структуру власності не оприлюднив.

Під час телефонної розмови із медійниками Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчуків у структурі "Студії 1+1" для нього новина: "Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?".

Що було раніше: Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон. Зокрема, фрагмент друкованої Біблії Гутенберга 1455 року.

Німецькі науковці закликали Медведчука надати інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга.

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