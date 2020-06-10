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На 1+1 прокомментировали возможную связь с Медведчуком

Среда, 10 июня 2020, 20:55
На 1+1 прокомментировали возможную связь с Медведчуком
Коллаж "Схем"

"1+1 media" отреагировала на опубликованную информацию, что кум Путина Виктор Медведчук задекларировал долю в телеканале "1+1". В медиагруппе завили, что впервые об этом слышат.

Источник: сайт "1+1 media"

Дословно: "В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, которые есть в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко. Корреспонденты ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для "1+1 медиа" эта информация является новой".

Детали: Согласно заявлению, юристы медиагруппы направили соответствующие запросы в компании, которые входят в структуру собственности телеканала.

После проверки информации "1+1 медиа" пообещала официальный комментарий по этому поводу.

Предыстория: Раньше программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Согласно информации, которую указал Медведчук в своей имущественной декларации, его жена Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Украинская правда

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Темы: МедведчуктелевидениеКоломойскийдекларации
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