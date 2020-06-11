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Зеленський: Шеремет - особиста відповідальність Авакова. Хочу побачити, як закінчиться

Четвер, 11 червня 2020, 09:33
Зеленський: Шеремет - особиста відповідальність Авакова. Хочу побачити, як закінчиться
Ельдар Сарахман, УП

Президент Володимир Зеленський вважає "складним та неоднозначним" питання перебування на посаді очільника МВС Арсена Авакова, глава держави чекає від міністра результатів розслідування гучних справ.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: В розмові з президентом кореспондент УП зазначив, що перед інтерв’ю видання питало думку своїх читачів щодо запитань, які потрібно поставити главі держави. У коментарях у Facebook найбільше запитань ставлять про "тимчасового міністра" Авакова. Чому він взагалі залишився на посаді після приходу Зеленського до влади.

Президент заперечує наявність певних домовленостей з очільником МВС .

Пряма мова: "Я нікому нічого не повинен був робити і нікого ніде не повинен був залишати.

У нас дійсно були вибори чесні. І дійсно тоді поліція зробила все, щоб і наші, і міжнародні спостерігачі сказали: "Правда, вибори пройшли нормально".

Далі було важливо подивитися на склад уряду. Я вважав, і всі навколо говорили, що дійсно, на сьогодні немає міністра МВС такого ж потужного, як Арсен Аваков".

Деталі: Журналіст УП зауважив, що на останній прес-конференції Зеленський назвав Авакова "потужним міністром". Після цього сталися два випадки, які всю Україну поставили на штики – це Кагарлик та Бровари. На запитання, чи  продовжує президент після цих випадків і далі вважати, що Аваков потужний і на своєму місці, Зеленський відповів: "А це дуже складне питання і воно неоднозначне. Яка б не була моя відповідь, вона не буде однозначною".

Зеленський вважає, що за такі речі міністр має нести відповідальність, але каже, що не пропонував йому піти відставку. Щоб "відставитись", на думку Зеленського Аваков має пред’явити результат розслідування гучних справ.

Пряма мова: "Ні, я не пропонував (відставку –ред.). Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінусь, ми це проговоримо (наша розмова записувалася 3 червня – УП).

Ми з ним домовилися… Є гучна справа, він зайшов у цю справу. І багато там зроблено правильно, неправильно – побачимо з часом. І це правда.

Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк і Шеремета. Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться".

Чому це важливо: 5 червня у парламенті слухали звіт очільника МВС Арсена Авакова про ситуацію в правоохоронних органах України після низки гучних злочинів та заворушень у країні. Міністр стоїть на тому, що в поліції, як і в суспільстві, є "хороші й погані" люди. Аваков стверджує, що в МВС "зробили суттєві висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції".

Цього дня під будівлею Верховної Ради проходив мітинг за відставку міністра внутрішніх справ.

Українська правда
Теми: АваковЗеленський
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