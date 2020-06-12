Кличко вирішив поки не посилювати карантин, але сказав, коли це станеться

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що зараз у столиці 16 хворих з Covid-19 на 100 тисяч населення, і коли цей показник сягне позначки 24, то в місто повернуть частину раніше знятих карантинних обмежень.

Джерело: брифінг міського голови, який транслюється в Youtube

Деталі: За його словами, відновлення обмежень буде стосуватися, перш за все, місць великого скупчення людей, таких як великі магазини, торгівельні центри, ринки та дитячі садки.

Кличко закликав правоохоронні органи більш суворо контролювати дотримання карантину, бо багато людей порушують елементарні правила – не носять маски та не тримають дистанцію.

Згідно зі статистико, кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 95 людей. Одна людина померла.

Станом на п’ятницю в столиці вже 3 766 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Одужали за минулу добу 79 людей. Усього коронавірус подолали 1132 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 24, у Дарницькому – 23 та в Оболонському районі – 11 випадків.

Передісторія: Через збільшення випадків захворювання на Covid-19 влада Києва у п’ятницю розглядала можливість посилення карантину в місті.

Вже другу добу в Україні фіксують більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.